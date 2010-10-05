В Угорщині стався вибух резервуару з отруйними відходами

Дві особи загинули і більш як 60 отримали поранення у понеділок на заході Угорщині в результаті вибуху на дамбі резервуару з отруйними відходами алюмінієвого виробництва, які частково затопили кілька населених пунктів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

Вибух на дамбі резервуару з так званим "червоним шламом" стався на великому підприємстві з виробництва алюмінію Ajkai Timfoldgyar Zrt за 160 кілометрів на захід від Будапешта.

У населеному пункті Колонтар медики надали допомоги 62 потерпілим, дев`ять з них були госпіталізовані у тяжкому стані.

За даними глави місцевих рятувальників Дьєрдя БАКОША, після вибуху з резервуару вилилося 600-700 тисяч кубічних метрів токсичних відходів.

Поліція веде розслідування обставин інциденту.