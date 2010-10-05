Продукт, від якого худнуть на 6 кг в місяць

Учені з Міжнародного інституту тропічного сільського господарства (Ібадан, Нігерія) в Нігерії прийшли до висновку, що чорноокий горох ("niebe" або коров`ячий горох) є ефективним засобом для боротьби із зайвою вагою.

За даними учених, регулярне вживання цього продукту дозволяє щомісячно скидати до 6 кілограмів. У складі чорноокого гороху знаходяться вітаміни, кальцій, залізо, цинк.

Також в ньому виявлені фітоестрогени. Ці речовини корисні для профілактики раку грудей у жінок і раку простати у чоловіків.

newsland.ru