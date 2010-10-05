Продукт, від якого худнуть на 6 кг в місяць
13:13, 05 жовтня 2010Зарубіжні новини
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Чорноокий горох...
Учені з Міжнародного інституту тропічного сільського господарства (Ібадан, Нігерія) в Нігерії прийшли до висновку, що чорноокий горох ("niebe" або коров`ячий горох) є ефективним засобом для боротьби із зайвою вагою.
За даними учених, регулярне вживання цього продукту дозволяє щомісячно скидати до 6 кілограмів. У складі чорноокого гороху знаходяться вітаміни, кальцій, залізо, цинк.
Також в ньому виявлені фітоестрогени. Ці речовини корисні для профілактики раку грудей у жінок і раку простати у чоловіків.
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