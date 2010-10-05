Чим корисний "чай інків"?

Назву «мате» чули практично всі, але спробувати заварений за всіма правилами латиноамериканський напій довелося не кожному.

Напій мате, який називають ще «парагвайським чаєм», «бразильський чаєм» і «чаєм інків», насправді не має ніякого відношення до чаю. Його одержують з сухого листя і гілок тропічної рослини йерба мате, або кажучи мовою ботаніків, Ilex Paraguariensis.

У напої інків міститься 196 різних вітамінів і мінеральних речовин - а це навіть більше, ніж в зеленому чаї! При цьому приплив бадьорості, який відчувають після вживання мате, може тривати цілих 8-10 годин.

Саме з цієї причини напій вже давно розкуштували спортсмени, багато хто з них упевнений, що мате може тримати організм в тонусі краще, ніж будь-які спортивні коктейлі.

Мате активно використовується як стимулятор чоловічої потенції. Завдяки високому вмісту вітаміну Е, він не тільки підсилює кровообіг в органах малого тазу, але відновлює обмінні процеси в них. Це забезпечує тривалий терапевтичний ефект. На відміну від «Віагри» у мате немає виражених побічних ефектів. За деякими даними, цей напій збільшує вироблення тестостерону у чоловіків.

Можливо, саме завдяки традиції вживання мате у великих кількостях бразильські чоловіки, за даними опитування, проведеного серед жінок 23 країн світу, були визнані найсексуальнішими.Сила мате - сила здоров`я.

Мате - це справжній цілющий еліксир. При гіпертонії він сприяє пониженню тиску, при гіпотонії - підвищує його. Особливо корисний напій після стресу і фізичних навантажень - він допомагає знайти «друге дихання».

В період хвороби «чай інків» підвищує захисні сили організму і сприяє швидкому одужанню. Мате вважається незамінним засобом при боротьбі із зайвою вагою - він практично не містить калорій, але при цьому чудово пригнічує відчуття голоду. Недаремно індійцям гуарані цей напій місяцями замінював хліб і овочі.

pulsplus.ru