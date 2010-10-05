Чим корисний "чай інків"?
Підвищує чоловічу силу, нормалізує тиск, перемагає стрес
Назву «мате» чули практично всі, але спробувати заварений за всіма правилами латиноамериканський напій довелося не кожному.
Напій мате, який називають ще «парагвайським чаєм», «бразильський чаєм» і «чаєм інків», насправді не має ніякого відношення до чаю. Його одержують з сухого листя і гілок тропічної рослини йерба мате, або кажучи мовою ботаніків, Ilex Paraguariensis.
У напої інків міститься 196 різних вітамінів і мінеральних речовин - а це навіть більше, ніж в зеленому чаї! При цьому приплив бадьорості, який відчувають після вживання мате, може тривати цілих 8-10 годин.
Саме з цієї причини напій вже давно розкуштували спортсмени, багато хто з них упевнений, що мате може тримати організм в тонусі краще, ніж будь-які спортивні коктейлі.
Мате активно використовується як стимулятор чоловічої потенції. Завдяки високому вмісту вітаміну Е, він не тільки підсилює кровообіг в органах малого тазу, але відновлює обмінні процеси в них. Це забезпечує тривалий терапевтичний ефект. На відміну від «Віагри» у мате немає виражених побічних ефектів. За деякими даними, цей напій збільшує вироблення тестостерону у чоловіків.
Можливо, саме завдяки традиції вживання мате у великих кількостях бразильські чоловіки, за даними опитування, проведеного серед жінок 23 країн світу, були визнані найсексуальнішими.Сила мате - сила здоров`я.
Мате - це справжній цілющий еліксир. При гіпертонії він сприяє пониженню тиску, при гіпотонії - підвищує його. Особливо корисний напій після стресу і фізичних навантажень - він допомагає знайти «друге дихання».
В період хвороби «чай інків» підвищує захисні сили організму і сприяє швидкому одужанню. Мате вважається незамінним засобом при боротьбі із зайвою вагою - він практично не містить калорій, але при цьому чудово пригнічує відчуття голоду. Недаремно індійцям гуарані цей напій місяцями замінював хліб і овочі.