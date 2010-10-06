Горобинове лікування

Рецепти:

Плоди горобини - 3 частини, плоди шипшини - 6 частин, плоди глоду - 3 частини, плоди смородини чорної 3 частини, плоди чорниці 2 частини, плоди черемхи 1 частина, плоди ірги 2 частини, плоди малини 6 частин, плоди калини 2 частини, плоди обліпихи 2 частини, плоди жимолості 2 частини, родзинки 6 частин, плоди лимонника 1 частина. Приготувати морс. Пити по 3 скл. в день.

Має протизапальну, кровоспинну, детоксикаційну дію. Підсилює ефект антибактеріальних засобів.

Плоди горобини 60 г, кукурудзяні рильця 30 г, плоди аронії 20 г, лист чорниці 10 г, корінь солодки 30 р. Дві ст. ложки сировини залити 1 л води, закип`ятити, випарувати на повільному вогні до 0,5 л, злити все в термос, приймати по 100-150 мл 3-5 разів на день за 30 хв. до їжі при ожирінні, артеріальній гіпертензії, підвищеному апетиті.

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