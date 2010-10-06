Сік граната спалює жир на животі

Гранатовий сік не тільки корисний для серця, може поліпшити сексуальні можливості людини або допомогти запобігти раку, але ще і корисний в боротьбі з віковими змінами людського тіла. Дослідники з Едінбурзького університету упевнені: сік граната знижує вміст в крові жирних кислот, відомих як неестерифіковані або вільні жирні кислоти (СЖК).

СЖК стають причиною відкладення на животі у чоловіків і жінок зайвого жиру. Учені провели експеримент на 24 чоловіках і жінках, які впродовж місяця випивали по 500 мл гранатового соку щодня.

Результати дослідження показали: майже половина добровольців стала менш схильна до розвитку жирових клітин навколо живота після курсу сокотерапії в порівнянні з початком експерименту. Крім того, у більш ніж 90% випробовуваних значно знизився кров`яний тиск. Це зменшило ризик серцевих нападів, інсульту і захворювання нирок.

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