Як прибрати "боки"?

Жирові відкладення на боках – проблема, знайома багатьом жінкам. У списку заходів, які можна зробити для того, щоб прибрати боки, пунктом номер один значаться фізичні вправи.

Складаючи фітнес-програму, особливу увагу слід приділити нахилам, вправам на прес і вправам на зміцнення косих м`язів живота. Ускладнити вправи, а значить, зробити їх ефективнішими, допоможуть гантелі. Заняття з гантелями сприяють спалюванню зайвих калорій, покращують форму тіла.

Добрих результатів за короткий строк в боротьбі з боках дають заняття бодіфлексом. Це особлива методика вправ. Вона заснована на глибокому діафрагмальному диханні, яке поєднується з розтяжкою і статичними позами. Позитивних результатів можна добитися вже під час першого тижня виконання вправ. Наприклад, вже через декілька днів жирові відкладення почнуть танути, об`єм талії і стегон може зменшитися від 10 до 30 см, а вже через місяць занять доведеться оновлювати гардероб і цілком можна буде дозволити собі красуватися в джинсах із заниженою талією, не побоюючись, що не естетично випирають боки. Комплекс вправ розробила американка Грір Чайлдерс. Вона запевняє, що по її методиці досить займатися 15 хвилин в день.

У список заходів по боротьбі з жирком на боках, крім вже перерахованих вище включені: водні процедури, самомасаж проблемних зон, використання антицелюлитних засобів, прогулянки на свіжому повітрі, пробіжки, плавання в басейні, раціональне харчування. Для того, щоб повернути своєму силуету минулу стрункість, доведеться постаратися. Позитивний настрій і віра у власні сили обов`язкові.

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