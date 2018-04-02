Коктейлі від застуди

На жаль, такі заходи часто бувають запізнілими і малоефективними. Імунітет треба зміцнювати заздалегідь! Тому вже зараз припиняй з ранку до вечора пити капучіно і переходь на смачні протизастудні коктейлі.

Проаналізуй, що ти зазвичай п`єш протягом дня. Напевно вранці насолоджуєшся кавою, вдень – соком з пакетика, газованою водою або водою з кулера в рідному офісі, на обід замовляєш латте, а увечері у сімейному колі дегустуєш чай з печенюшками.

Тисни гарбуз і капусту

Щоб відчувати себе відмінно цілий рік, вітаміни треба одержувати регулярно. Тому привчи себе пити фреші. Головне – не сідай на жорстку сокову дієту, яка дає ускладнення на нирки і шлунковий тракт, просто попивай іноді свіжовичавлений нектар після сніданку, обіду або вечері (до їжі їх вживати небезпечно – можна спровокувати гастрит або виразку). І прагни не зациклюватися на звичних апельсиновому і морквяному фрешах (хоча саме вони лідери за вмістом аскорбінки і бета-каротину). Тисни заморожену смородину, обліпиху і полуницю, свіжу горобину, журавлину і брусницю, місцеві яблучка. Для більшої користі додай лимонний сік, а для солодкості – рідкий мед. І не забувай про овочеві фреші. Деякі з них містять навіть більше потрібних імунітету вітамінів-антиоксидантів і до того ж, на відміну від кислих ягідних і фруктових соків, мають нейтральний pH і не дратують слизисту. Наприклад, кинь в домашню соковижималку шматочки гарбуза, болгарського перчика і яблучка – і ти одержиш натуральний полівітамінний комплекс. Відмінним протизастудним ефектом також володіє сік із звичайної белокочанной капусти. .

Шукай шипшину

Якщо побачиш на ринковому прилавку сушену шипшину, не проходь і обов`язково купи пакетик – навіть в сухому вигляді в цих плодах зберігається аскорбінка. Щоб під час приготування не «убити» важливий вітамін власними руками, ретельно промий ягідки, поклади в термос, залий гарячою водою +70-80 гр.С (не кип`ятком!) і дай їм настоятися протягом ночі. Готовий напій краще процідити і пити в чистому вигляді. Якщо ж захочеш підсолодити або зробити смак оригінальнішим, додай мед, малинове варення (є природний аналог аспірину) або будь-який фруктово-ягідний сік – лимонний, журавлинний, апельсиновий, яблучний, полуничний.

Мілк-шейк для здоров`я

Свіжовичавлені фреші і корисні настої чергуй з молочними коктейлями – саме вони дадуть тобі вітамін-антиоксидант Е. Только купуй не стерилізований коров`ячий напій, а «живіший» цілісний або пастеризований жирністю 3,2%. У мілк-шейку є класичний рецепт, від якого походять всі можливі варіації на тему. На скл. молока береться 1 кулька ванільного морозива, 5 ягід полуниці або половина банана і 1-2 чайних ложки сиропу. Потім все збивається в блендері на середній швидкості до утворення однорідної маси. Втім, без морозива можна обійтися, а сироп використовувати аптечний (з шипшини, журавлини, обліпихи) або взагалі замінити його варенням бабусі (найкраще – малинове, але від нього залишаються кісточки, які забивають соломинку).

Думка фахівця

Людмила Шатнюк, доктор технічних наук, керівник лабораторії НДІ харчування РАМН:

- У чаї з сухими шматочками фруктів вітамінів практично немає – це показали дослідження. Тому, щоб підвищити корисні властивості напою, додайте в нього лимон, заварюйте разом з м`ятою, шипшиною, свіжими фруктами і ягодами, імбиром. Деякі люди, для того, щоб зміцнити імунітет, вливають в чай або каву настоянки ехінацеї і інших лікарських трав. Я б не радила цього робити, оскільки 2-3 краплі розчину користі не дадуть, а серйозніші дози можуть нашкодити.

gigamir.net