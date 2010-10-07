Імбир підтягує м'язи

Корисні властивості імбиру використовуються давно. Зокрема, відомо, що з його допомогою можна справитися з нудотою. Проведені раніше експерименти показали, що імбирний порошок здатний припинити зростання пухлини при раку яєчників. Нове дослідження американських учених допомогло з`ясувати, що імбир впливає на тонус м`язів. Регулярне вживання імбиру в свіжому вигляді допомагає понизити напруженість в м`язах, причиною якої є фізичні навантаження.

Після двадцяти чотирьох годинників після тренування у учасників експерименту визначили рівень больових відчуттів в м`язах. Виявилось, що свіжий імбир дає 25-процентне, а оброблений імбир 23-процентне поліпшення тонусу м`язів в порівнянні з випадком прийому плацебо.

newsland.ru