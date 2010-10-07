Найдешевший і найкорисніший продукт

Команда дослідників в лабораторії Університету Східної Англії виявила, що регулярне вживання в їжу брокколі сприяє збереженню здоров`я суглобів дівчат, зокрема, запобігає таким захворюванням, як, наприклад, остеоартроз.

Виявилось, що даний овоч містить в собі велику кількість так званих сульфорафанів, які здатні блокувати дію ферментів, що викликають руйнування суглобів при більшості поширених форм артриту.

Біологічно активна речовина сульфорафан виявлена також в інших овочах сімейства хрестоцвітних, але в брокколі його кількість особливо велика, пише Raut.Ru.

Вживання даного продукту підвищує рівень речовини в крові людини, проте те, як саме сполука потрапляє в суглоби і засвоюється їх тканинами, ученим поки незрозуміло. Найближчим часом фахівці планують вивчати дані механізми, завдяки чому, як сподіваються медики, їм вдасться винайти ліки, сприяючі лікуванню і профілактиці захворювань суглобів.

lady.mail.ru