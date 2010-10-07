Небагато алкоголю не нашкодить вагітним

Британські учені з університетського коледжу Лондона встановили, що вагітні жінки можуть дозволити собі випивати небагато алкоголю в тиждень, не побоюючись за поведінковий або розумовий розвиток дитини, повідомляє агентство Reuters.

За даними учених, пінта пива, келих вина або чарка сильноалкогольного напою не заподіють шкоди здоров`ю майбутнього малюка.

Проте, дослідники відзначають, що майбутнім мамам варто знати міру, оскільки діти у тих жінок, що люблять випити, надактивні, а також схильні до емоційних розладів частіше, ніж у розсудливіших мам.

Раніше лікарі рекомендували вагітним звести вживання алкоголю до мінімуму, оскільки зловживання алкоголем може серйозно позначитися на дитині.

podrobnosti.ua