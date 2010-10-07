Калина - "пігулка" для грудей

Український натуропат Олена Світко називає калину жіночою ягодою, тому що в ній містяться прототипи жіночих гормонів. Тому тим, хто хворіє по-жіночому, потрібно щодня пити калиновий чай. Для його приготування потрібно 20 ягід розтовкти, залити кип`ятком, додати на смак мед. Також він буде корисний сердечникам, гіпертонікам, ну і, звичайно, такий чай — відмінна профілактика простуд, оскільки калина завдяки біофлавоноїду пригнічує віруси. А ось якщо ви відчуваєте перші тривожні симптоми простуди, тоді треба в справу пускати важку артилерію — калиновий чай, приготований особливим способом. «Берете літровий кухоль, ставите туди декілька гілочок калини. Зверніть увагу, важливо брати не тільки ягоди, але і самі гілочки — в них теж містяться корисні речовини, і заливаєте це все кип`ятком. Коли вода стане теплою, додаємо столову ложку меду (кип`яток зруйнує всі корисні речовини, що містяться в нім) і ложку горілки. Залазимо під ковдру і прагнемо випити весь цей великий кухоль. Наступного дня, якщо простуда не запущена, прокинетеся здоровим», — радить Олена Світко.

Застосовувати калину можна і зовнішньо — для компресів при лікуванні мастопатії.

segodnya.ua