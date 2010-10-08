Чим корисне морозиво?

Лондонські нейропсихологи запевняють, що морозиво можна вважати справжніми ліками. Від яких хвороб можуть вилікувати ці ласощі?

Дослідження британських фахівців показали, що морозиво здатне швидко і ефективно підняти настрій. Виявляється, під час поїдання морозива активізуються ті ж зони головного мозку, що і під час прослуховування улюбленої музики або зустрічі з близькою людиною.

Наймогутнішим антидепресантом визнано шоколадне морозиво, оскільки шоколад сам по собі також володіє властивістю підвищувати настрій, пише видання Rebuild from Depression.

Проте лікувальний ефект морозива пояснюється не тільки його хімічним складом, але і так званим психологами «ефектом якоря». Морозиво асоціюється з дитинством і абсолютним оптимізмом.

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