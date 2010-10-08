50% зайвої ваги жінки втрачають уві сні
Натомість строгих дієт
Нове дослідження американських учених показало, що зусилля жінок, що дотримуються строгих дієт, не увінчаються успіхом, якщо вони нехтуватимуть повноцінним нічним сном.
Так, дівчатам, які спали достатньо, вдавалося втратити в середньому в два рази більше зайвої ваги, ніж тим, які мали хронічний недосип. На думку фахівців, через нестачу сну в жіночому організмі підвищується рівень особливого гормону, який пригнічує фізичну активність і підсилює відчуття голоду.
Гормон грелин сприяє накопиченню жирових відкладень і стимулює посилене виробництво печінкою глюкози, щоб забезпечити роботу залежних від неї органів, пише glasnarodu.com
Як відзначає доцент медицини університету Чікаго Полум`я Пенев, що очолював дослідження, жінки, які охочі схуднути, але не дозволяють собі досить багато спати, самі чинять перешкоди на шляху до своєї мети.