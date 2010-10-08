Чим корисна обліпиха?

Лікарською сировиною є плоди, листя і насіння рослини. Плоди заготовлюють в період досягнення ними технічній стиглості. Кращий час для збору ягід - уранішній або вечірній при температурі повітря не нижче -15°С. У сонячну погоду ягоди краще не збирати, оскільки при відтаванні (у морози) оболонка легко відділяється від м`якоті. У замороженому вигляді плоди можна зберігати до півроку.

Ягоди містять вітаміни групи В, велику кількість вітаміну С. Вітамін С добре зберігається і після переробки плодів. У них присутні яблучна кислота, каротин, мікроелементи, залізо, інші речовини.

На думку натуропата Олени Світко, ліки номер 1 з обліпихи — це олія обліпихи. У ньому — максимальна концентрація корисних речовин. Для його приготування подрібніть стиглі ягоди, залийте рівною за об`ємом кількістю оливкової олії, перемішайте і потримайте на водяній лазні протягом 30 хвилин. Приймати всередину по 1 ч. л. 2—3 рази на день за 30—40 хвилин до їжі. Це буде відмінною профілактикою застуд, оскільки обліпиха вважається чемпіоном за змістом вітаміну С.

vmiretrav.ru, segodnya.ua