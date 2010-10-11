Глід - сердечний друг

«Приголомшлива ягода!» — емоційно вигукує натуропат Олена Світко, коли її питають про глід. А зарекомендував він себе перш за все як «серцева» ягода — тобто та, на яку потрібно звернути особливу увагу тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Плюс до того, глід вважається ягодою омолоджування. Отже, якщо ви хочете омолодитися і допомогти своєму серцю, беріть на замітку наступний рецепт. «Беремо десь кілограм глоду, в кульочку кладемо його в морозилку і хай там полежить ніч. Потім дістаємо звідти, на секунду поміщаємо ягоди в кип`яток, щоб вони размерзлись, і протираємо через сито. У вас вийде желеподібна маса. Додаємо в неї мед один до одного, перемішуємо гарненько і ставимо в холодильник», — ділиться секретами приготування ліків Олена Світко. Ось цю масу вона рекомендує їсти по чайній ложечці 3 рази на день. Також глід можна приготувати так: наповнити ним 3-літрову банку, додати туди коньяк, кип`яток, мед і дати настоятися цій суміші місяць.

segodnya.ua