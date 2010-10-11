Їжа №1 для жінок

Жінки повинні частіше їсти фрукти і овочі, щоб понизити ризики захворювань молочної залози і яєчників, закликають медики. Разом з вітамінами, мінералами і клітковиною, фрукти і овочі містять тип фітодобавки під назвою каротиноїди, які дуже важливі для жіночого організму. Каротиноїди додають фруктам і овочам їх яскраві кольори і захищають жіноче здоров`я від хвороб молочної залози, яєчників і володіють іншими перевагами для організму жінок, говорять лікарі дослідницької компанії Nutrilite.

Проте, багато жінок, особливо молодше 45 років, мають дефіцит каротиноїдів. Учені пропонують вживати в їжу п`ять різних видів каротиноїдів в трьох колірних категоріях, включаючи альфа-каротин, бета-каротин і бета-криптоксантин в жовто-оранжевій категорії, лютеїн і зеаксантин в зеленій категорії і лікопін в категорії червоного кольору. Каротиноїди мають захисні переваги відносно деяких видів раку: лютеїн, зеаксантин, лікопен, альфа-каротин, бета-каротин і бета-криптоксантин здатні запобігати розвитку раку грудей і яєчників, стверджують клініцисти.

ami-tass.ru