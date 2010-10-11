Чим небезпечний риб'ячий жир?

Риб`ячий жир, що тривалий час рекомендується лікарями як корисне доповнення для підтримки здоров`я серця і суглобів, має серйозний недолік - сприяє важкому коліту і розвитку раку товстої кишки. Це встановили американські лікарі з Мічиганського університету. Медики вважають, що люди, які страждають хронічними захворюваннями кишечника, повинні обмежити споживання DHA - одного з головних компонентів жирної кислоти омеги-3, присутньої в риб`ячому жирі.

Лабораторні експерименти показали, що миші, що одержали високі дози риб`ячого жиру, розвивали смертельні форми раку товстої кишки на пізніх стадіях. Більш того, із збільшенням внутрішнього запалення було потрібно лише чотири тижні, щоб сформувати пухлину.

Тяжкість форми і прогресія агресивного раку була відмічена не тільки у мишей, споживаючих високі дози кислоти DHA, але і у гризунів з низькими дозами, які були схильні до запалення кишечника. Результати виявилися несподіваними для онкологів, оскільки раніше вважалося, що кислота DHA в риб`ячому жирі навпаки має протизапальні властивості.

ami-tass.ru