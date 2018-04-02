Визначаємо хвороби за руками

Виявляється, по руках можна не тільки передбачати минуле і майбутнє. Але і визначати болячки, повідомляє газета «Версія». Росіяни охоче вивчають тепер свої руки! І активно копіюють статтю в свої блоги. Так, що розповідь про руки потрапила в хітпарад Рунету. «Червоні долоні свідчать про токсичне ураження печінки: можливий гепатит або гепатоз. Мармуровий малюнок на долонях говорить про неполадки у вегетативній нервовій системі. Якщо шкіра долонь набуває жовтуватого відтінку, то напевно є зміни в печінці або жовчному міхурі (гепатит, жовчнокам`яна хвороба, порушення в жовчних шляхах, холангіт, холецистит).

Коричневі плями з тильного боку кисті говорять не тільки про вік (порушення в пігментному забарвленні шкіри, характерні в основному для літніх людей), але і означають, що у вас є проблеми з жовчним міхуром.

Якщо шкіра на кисті, і особливо на долоні, лущиться дрібними пластинками, це може бути вірним свідоцтвом нестачі вітамінів А і D.

Температура рук - барометр стану

Холодні руки - ознака порушення периферичного кровообігу, організму бракує нікотинової кислоти. Отже, потрібно поклопотатися про те, щоб поповнити її запас за допомогою вітамінних препаратів або додати в раціон продукти, що містять цю кислоту в достатку: молочні продукти, м`ясо, рибу, гриби, гречку, квасолю, капусту.

Якщо долоні, навпаки, горять, значить, печінка не справляється з інтоксикацією, викликаною отруєнням ліками, алкоголем, хімічними речовинами. Лікарі називають їх печінковими. Синдром "повзання мурашок" по долоні говорить про те, що у людини проблеми з ендокринною системою.

Вологі руки також указують на ендокринні неполадки - можливо, на гіперфункцію щитовидної залози. А сухість і блідість шкіри на долонях - на гіпофункцію щитовидки (гіпотиреоз). Плями на кінчиках пальців можуть свідчити про проблеми із здоров`ям.

Якщо у людини часто німіють мізинці, слід звернутися до кардіолога - ці проблеми пов`язані з серцево-судинною системою. А оніміння великих пальців свідчить про слабкість дихальної системи. Якщо на шкірі кінцевих фаланг пальців з`явилися глибокі подовжні складки, схожі на зморшки, слід звернути увагу на ендокринну систему - можливо, у вас гіпотиреоз або цукровий діабет.

Якщо кінчики пальців придбали пурпурний колір, треба зайнятися травною системою. Темно-червоний або навіть ліловий - слід звернути увагу на нирки і печінку. Плями на горбах Венери (так хіроманти називають піднесені пучки великих пальців) - можлива ознака того, що не все гаразд із статевими органами.

Свербіння бічної поверхні вказівного пальця правої руки свідчить про проблеми, що виникли в роботі товстої кишки. Шорсткість шкіри на тильній поверхні вказівного пальця нерідко указує на неполадки з жовчним міхуром.

Хрускіт в суглобах - ознака дефіциту кальцію

Немало цікавих висновків можна зробити, звернувши увагу на стан суглобів. Занадто гнучкі суглоби (як і, навпаки, які зовсім не згинаються) при загальному пониженому тонусі м`язів пальців означають неполадки в роботі печінки і жовчного міхура. Хрускіт в суглобах кистей указує на недолік кальцію в організмі. Неправильної форми хворобливі суглоби пальців - ознака артрозу. Найчастіше такі зміни виникають у людей, страждаючих подагрою.

Якщо суглоби почали хворобливо опухати і набрякати, з`явилася червоність, потрібно терміново звернутися до лікаря - це явний прояв поліартриту. А біль між другою і третьою фалангами безіменного і вказівного пальця попереджає про швидкий прояв серйозної недуги в колінних суглобах.

За формою руки можна виявити майбутні недуги

Відвіку відмічено: чим ширша долоня, тим міцніше здоров`я. Проте люди з широкими долонями і короткими пальцями схильні до порушень в системі кровообігу, перш за все до підвищення кров`яного тиску.

Вузькі долоні з тонкими довгими пальцями і блідою шкірою зазвичай бувають у людей з тонкою нервовою організацією, що чутливо реагують на різкі перепади температури або атмосферного тиску, зміну часових поясів, різкі звуки, емоційні перевантаження. У володарів маленьких кистей дуже сприйнятлива вегетативна нервова система: їх "фірмові" захворювання - бронхіальна астма, запалення прямої кишки, гіпотонія.

Люди з м`ясистими долонями найчастіше мають проблеми з кровообігом: у них понижений обмін речовин, можлива гіпофункція щитовидної залози.

Точка болю указує на неполадки в конкретному органі

Згідно китайській медицині, точка в самому центрі долоні вважається енергетичним центром всього організму. Якщо, різко натискаючи на неї великим пальцем іншої руки, відчувається пронизливий біль – це означає наявність серйозних проблем із здоров`ям і указує на необхідність серйозно зайнятися своїм самопочуттям.

На патологію в сечостатевій системі вкаже сильна хворобливість при стисненні горбика між середнім і безіменним пальцями.

Така діагностика - привід звернутися до лікаря і зайнятися своїм здоров`ям.

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