В Угорщині почали будувати греблю
Для запобігання нового витоку отруйних промислових відходів
В Угорщині в неділю приступили до спорудження аварійної греблі з метою запобігти новому витоку отруйних промислових відходів зі зруйнованого вибухом резервуару глиноземного комбінату на заході країни.
Як передає РІА Новости, «червоний шлам» вже досяг річки Мошоні-Дуна, західного рукава Дунаю, на кордоні з Австрією та Словаччиною. "Шлам" також наповнює води річки Раба, що впадає до Дунаю .
За даними міністерства внутрішніх справ країни на неділю, рівень лужності в Дунаї і в дрібних річках, що піддалися забрудненню, повернувся до нормального.
Прем`єр-міністр Угорщини Віктор ОРБАН заявив у суботу, що північна стіна резервуару з отруйними відходами може зруйнуватися до кінця вихідних. За словами керівника уряду, цього разу може статися витік близько 500 тисяч кубометрів "червоного шламу".
Як повідомляв УНІАН, у трьох областях, що потерпіли від розливу відходів, діє режим надзвичайного стану. Вулиці населеного пункту Колонтар покриті отруйною рідкою масою завтовшки в 2 метри, в розташованому нижче за течією Девечері було затоплено близько 400 будинків.
У зв`язку із загрозою повторного розливу отруйних речовин влада Угорщини вже евакуювала близько тисячі жителів Колонтара.
Керівництво Угорщини звернулося до Єврокомісії з проханням активізувати механізм цивільного захисту Євросоюзу на випадок техногенних катастроф у зв`язку з наслідками аварії на глиноземному комбінаті. Словаччина направляє до Угорщини понад 250 рятувальників для надання допомоги в ліквідації наслідків аварії.
Міністерство у справах навколишнього середовища Угорщини заявило, що остаточна ліквідація наслідків аварії може тривати "багато місяців і коштувати десятки мільйонів євро".
У зв`язку з аварією на глиноземному комбінаті порушено кримінальну справу за статтею "недбалість".