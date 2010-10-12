Мідії корисні для жінок
11:57, 12 жовтня 2010Зарубіжні новини
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Підвищують вироблення гормонів
Експерти з Іспанії назвали декілька способів підвищення сексуальності жінок.
Іспанські фахівці не радять фармацевтам винаходити жіночу віагру, оскільки є натуральні і не менш ефективні способи підвищення жіночого лібідо. На думку іспанців, підсилити статеве бажання жінки допомагають морепродукти і, перш за все, мідії.
Учені пояснюють: мідії багаті амінокислотами, що підвищують вироблення у чоловіків і жінок статевих гормонів.Також буде корисно влаштувати перерву в заняттях сексом - приблизно на тиждень. А ще почитати любовні романи - у жінок сильно розвинена уява, що також значно впливає на їх лібідо.
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