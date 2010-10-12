Мідії корисні для жінок

Експерти з Іспанії назвали декілька способів підвищення сексуальності жінок.

Іспанські фахівці не радять фармацевтам винаходити жіночу віагру, оскільки є натуральні і не менш ефективні способи підвищення жіночого лібідо. На думку іспанців, підсилити статеве бажання жінки допомагають морепродукти і, перш за все, мідії.

Учені пояснюють: мідії багаті амінокислотами, що підвищують вироблення у чоловіків і жінок статевих гормонів.Також буде корисно влаштувати перерву в заняттях сексом - приблизно на тиждень. А ще почитати любовні романи - у жінок сильно розвинена уява, що також значно впливає на їх лібідо.

glamur.ucoz.net