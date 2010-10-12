Сектантка погубила дитину, народивши удома
12:27, 12 жовтня 2010Зарубіжні новини
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Мати у важкому стані
У Москві під час домашніх пологів сектантки-свідка Єгови новонароджений малюк загинув.
Як акушер виступав ще один сектант - чоловік породіллі.
Чоловік викликав швидку допомогу для загиблого хлопчика, коли його дружина вже знаходилася у важкому стані.
Коли на місце приїхали лікарі, від ліків і огляду пацієнтка відмовилася. З рясною кровотечею її госпіталізували в пологовий будинок.
- Це у неї треті домашні пологи, - розповіли Life News лікарі столичного пологового будинку. - Зараз стан жінки оцінюється як середньої тяжкості. - Перші дві дитини з`явилися на світ без трагічних наслідків.
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