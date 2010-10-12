Сектантка погубила дитину, народивши удома

У Москві під час домашніх пологів сектантки-свідка Єгови новонароджений малюк загинув.

Як акушер виступав ще один сектант - чоловік породіллі.

Чоловік викликав швидку допомогу для загиблого хлопчика, коли його дружина вже знаходилася у важкому стані.

Коли на місце приїхали лікарі, від ліків і огляду пацієнтка відмовилася. З рясною кровотечею її госпіталізували в пологовий будинок.

- Це у неї треті домашні пологи, - розповіли Life News лікарі столичного пологового будинку. - Зараз стан жінки оцінюється як середньої тяжкості. - Перші дві дитини з`явилися на світ без трагічних наслідків.

lifenews.ru