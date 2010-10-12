Звіробій позбавляє жінок від стресу

Згідно з новими даними, трав`яні добавки можуть допомогти багатьом пацієнтам в лікуванні тривожних розладів, особливо представницям прекрасної статі, яким доводиться довго і важко трудитися. В ході 21 дослідження з лікарськими рослинами експерти з некомерційного добродійного Фонду «Здоров`я нації» в Лос-Анджелесі пришли до висновку, що екстракти з пасіфлори, звіробою, страстоцвіту в комбінації з L-лізином і L-аргініном є при жіночій депресії найбільш ефективні засоби.

Результати досліджень, в яких взяли участь більше 2000 представниць прекрасної статі у віці від 25 до 45 років, що знаходилися в стані робочого стресу, показали, що деякі рослинні добавки можуть бути дієвішими на відміну від психотропних препаратів, які мають високий ризик розвитку серйозних побічних ефектів. Провідні фахівці Шахин Лакханом і Карен Вієйра стверджують, що незабаром можна буде розрахувати оптимальну дозу трав`яних компонентів для кожного типу неспокою або тривоги у кожної конкретної пацієнтки.

newsland.ru