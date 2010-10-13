На світ з'явилася дитина, зачата 20 років тому

Матір`ю стала жінка, яка довго лікувалася від безпліддя. Лікарі порадили їй штучне запліднення, і запропонували прийняти участь в експерименті. Пацієнтці ввели ембріон, який був заморожений в 1990 році. У кріокамері він зберіг життєздатність, і потім нормально розвивався всі 9 місяців. Жінка народила здорового хлопчика вагою більше трьох кілограмів.

Подія викликала полеміку серед учених. Вони турбуються, чи не порушить подібна практика природної зміни поколінь. Адже, по суті справи, немовляті, що народилося, могло б бути вже 20 років. А в теорії можливо, що діти з пробірки опиняться навіть старшими за своїх батьків.

1tv.ru