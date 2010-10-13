Слива попередить вимивання кальцію з кісток - і переломи

З віком відбувається зниження щільності кісток, тому у людей за п`ятдесят різко зростає ймовірність остеопорозу, головним симптомом якого є ламкість кісток. Існуючі в даний час ліки не достатньо ефективні, вони лише уповільнюють цей процес, що відбувається в кістковій системі літньої людини.

Американські учені виявили простий спосіб боротьби з віковою зміною кісткової маси. На їх думку, слива, що сушиться, здатна захистити організм від розвитку остеопорозу. Дослідники провели експерименти з мишами і виявили, що прикорм гризунів сушеною сливою здатний відновити кісткову масу, втрачену в результаті старіння організму.

Через шість місяців виявилося, що у «немолодих» мишей, які не одержували сливу, щільність кісток значно зменшилася, тоді як миші, яких підгодовували сушеною сливою, змогли наростити кісткову масу на 85 відсотків, а гризуни, що одержували свіжу сливу, – на 50 відсотків.

dr20.ru