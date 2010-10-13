У Китаї обвалилася стіна в школі - загинуло 5 дітей

Щонайменше п`ятеро дітей загинуло внаслідок обвалу сільської школи в південному Китаї.

Як передає РІА «Новости», інцидент стався у вівторок у повіті Аньлун провінції Гуйчжоу. Тридцятиметрова цегляна стіна школи заввишки 2,5 метри раптово обвалилася, коли в будівлі знаходилися учні. Про те, яка кількість дітей була на заняттях у той момент, не повідомляється.

На даний час відомо про п`ятеро загиблих і дев`ятьох поранених. Розпочато розслідування причин трагедії.

Якість будівництва навчальних закладів у Китаї викликала широку хвилю критики після землетрусу 2008 року в Сичуані. Підземні поштовхи магнітудою 8,0 насамперед перетворили на руїни місцеві школи і дитячі садки. За наявними даними, під завалами тоді загинуло понад 6 тис. школярів і вчителів.