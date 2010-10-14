Основні ознаки благополучної вагітності

Дослідники з Університету Північної Кароліни в Чапел-хілл в процесі дослідження 2407 вагітних жінок, починаючи з найраніших термінів, з`ясували, що нудота і блювота пов`язані з низькою ймовірністю викидня.

Результати показали, що 89% випробовуваних відчували нудоту вранці, причому у 53% вона супроводжувалася блювотою, а в 11% випадків вагітність перервалася на терміні до 20 тижнів. Керуючись одержаними даними, учені зробили висновок, що у жінок, не страждаючих токсикозом, ймовірність невиношування в 3,2 разу вища, ніж у інших. Чим довше вагітна жінка має нудоту і блювоту, тим вищі її шанси виносити дитину.

Значну роль для успішної вагітності грає і вік жінки - у майбутніх мам старших 35 років, які відчували ці симптоми, ймовірність викидня була на 80% нижчою, ніж у їх ровесниць, у яких не було токсикозу.

deti.mail.ru