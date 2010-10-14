Мед і кориця - відмінна профілактика раку
10:03, 14 жовтня 2010Зарубіжні новини
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Дослідження японських і австралійських учених показало, що комбінація меду і кориці – ефективний засіб профілактики і навіть лікування початкових стадій раку і артриту.
Про чудові властивості меду і кориці людству відомо вже багато століть, але виникаючий при їх сумісному вживанні ефект синергізму був виявлений недавно. Правда, для досягнення лікувального ефекту необхідно вживати 3 чайних ложки кориці і 3 ст. ложки натурального меду в день, пише Кулінарний Едем.
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