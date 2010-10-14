Чим корисні волоські горіхи і олія з них?

Раціон, збагачений волоськими горіхами і горіховою олією, може навчити організм краще справлятися із стресом - так стверджує група дослідників Пенсільванського Державного Університету, які виявили, що їжа, що містить поліненасичені жири, впливає на кров`яний тиск в стані спокою і під час нервової напруги.

Попередні дослідження показали, що жирні кислоти омега-3 може скоротити низьку щільність поганого холестеролу. Ця їжа може також зменшити С-реактивний білок і інші білки запалення.

"Люди, які проявляють перебільшену біологічну реакцію на стрес, знаходяться у вищому ризику виникнення серцевих захворювань" - сказав Шейла Вест професор поведінкового здоров`я. "Ми захотіли дізнатися, як жирні кислоти омега-3, що містяться в рослинах, здатні притупляти реакцію серцево-судинної системи на стрес". Дослідники вивчили групу з 22 здорових дорослих людей з високим рівнем холестеролу. Ними було виявлено, що волоські горіхи і олія, включені в раціон, сприяли зменшенню кров`яного тиску, як в стані спокою, так і під час стресу в лабораторних умовах. Стресова напруга в організмі учасників була викликана зануренням ніг в холодну воду.

"Це перший аналіз, який доводить, що горіхи і олія знижують кров`яний тиск під час нервової напруги", - заявив Вест". Це дуже важливо, оскільки ми не можемо уникнути всіх чинників стресу в нашому повсякденному житті.

globalscience.ru