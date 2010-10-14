Гроші знижують біль
14:08, 14 жовтня 2010Зарубіжні новини
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Почастіше шелестіть купюрами!
Учені з Університету Міннесоти (США) встановили, що ручний перерахунок грошових купюр знижує сприйнятливість людини до фізичного болю.
В ході експерименту одна група студентів-добровольців займалася ручним перерахунком смужок паперу, а інша - купюр номіналом сто доларів.
Після цього учасників попросили опустити руки в гарячу воду і тримати їх там скільки можливо. Больова витривалість студентів, що перераховували долари, виявилася вищою, передає vrach.tv.
Учені підкреслюють, що ручний перерахунок грошей підвищує самооцінку людини, при цьому в його організмі зросте вміст гормону ендорфін - могутнього природного анаболіка.
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