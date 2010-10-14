Гроші знижують біль

Учені з Університету Міннесоти (США) встановили, що ручний перерахунок грошових купюр знижує сприйнятливість людини до фізичного болю.

В ході експерименту одна група студентів-добровольців займалася ручним перерахунком смужок паперу, а інша - купюр номіналом сто доларів.

Після цього учасників попросили опустити руки в гарячу воду і тримати їх там скільки можливо. Больова витривалість студентів, що перераховували долари, виявилася вищою, передає vrach.tv.

Учені підкреслюють, що ручний перерахунок грошей підвищує самооцінку людини, при цьому в його організмі зросте вміст гормону ендорфін - могутнього природного анаболіка.

focus.ua