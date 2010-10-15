Кавун – смачні ліки від гіпертонії

Унікальне дослідження, проведене дієтологами з Університету штату Флоріда, довело: кавун може бути ефективною натуральною зброєю проти гіпертонії, передвісника важких серцево-судинних захворювань. Дане дослідження перше у своєму роді, проводиться на людях, підкреслює The Times of India.

Професор Артуро Фігейроа і професор Барам Архиманді в ході щоденного спостереження протягом шести тижнів з`ясували, що шість грамів амінокислоти L-citrulline/L-arginine, що міститься в екстракті кавуна, помітно покращували артеріальну функцію і значно знижували рівень артеріального кров`яного тиску у всіх дев`яти осіб, що брали участь в експерименті. Добровольці страждали від гіпертонії (чотири чоловіки і п`ять жінок у віці 51-57 років).

Дані результати говорять про те, що кавун розширює кровоносні судини і володіє властивостями, які дозволяють запобігти розвитку гіпертонії на ранній стадії в повноцінну гіпертонію, основний чинник ризику розвитку серцевих нападів і інсультів. Найближчим часом учені планують провести масштабніше дослідження.

podrobnosti.ua