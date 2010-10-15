Чому вівсянку потрібно їсти щодня?

Дієтологи і лікарі всього світу запевняють, що в щоденному раціоні кожної людини обов`язково повинна бути присутньою каша, а особливо - вівсянка. Виявляється, ця страва неймовірно благотворно діє на здоров`я як дорослих, так і дітей.

Дослідники з Фінляндії довели, що діти, які в дитинстві щодня їдять вівсянку, на дві третини менше схильні до ризику розвитку астми, ніж ті, хто кашу не їсть. Щоб максимально понизити ймовірність розвитку цієї хвороби у малюка, необхідно починати годувати його вівсянкою з 5-місячного віку.

Корисна вівсяна каша і для дорослих. Так, щоденне вживання на сніданок знижує рівень поганого холестерину в крові на 10%.

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