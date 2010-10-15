Висока самооцінка - запорука здоров'я

Щоб мати міцне здоров`я, треба себе любити. Таку формулу вивів психолог Енді Мартенз з Університету Кентербері в Новій Зеландії разом з колегами. Висока самооцінка примушує нас відчувати себе в безпеці, коли ми стикаємося із загрозою. У сучасному суспільстві загроза асоціюється із соціальними потрясіннями, які можуть сильно попсувати нерви. Результатом є захист серця і імунної системи, відзначає New Scientist.

Учений вирішив в ході експериментів з`ясувати, чи дає це відчуття захищеності якісь переваги з погляду здоров`я. Всього в тестах взяло участь 184 людини. У одному раунді випробувань учасникам озвучили помилкову у відповідь реакцію на їх зовнішній вигляд. Сенс – підняти або знизити самооцінку.

В ході іншого випробування учасників попросили самостійно оцінювати рівень самооцінки щодня протягом двох тижнів.

Парасимпатична нервова система діє певним чином, щоб заспокоїти серце, вона знижує рівень стресу і запалення. При її недостатній активності можливе виникнення серцево-судинних проблем і аутоіммунного захворювання. А в ході експериментів висока самооцінка, якраз, зв`язувалася з підвищенням тонусу блукаючого нерва. Виходить, вплив хорошого ставлення до себе на здоров`я доведене.

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