Чоловіків потрібно годувати бананами

Фахівці з Сінгапуру прийшли до висновку, що регулярне вживання в їжу бананів корисно для здоров`я представників сильної статі. Ці фрукти, на думку учених, дозволяють добитися тривалішої ерекції, а також покращують якість чоловічої сперми і підвищують ступінь фертильності, тобто здібність до відтворення потомства.

При цьому, щоб добитися максимального позитивного ефекту, годувати бананами улюбленого чоловіка необхідно по певній схемі. Зокрема, молоді люди повинні з`їдати по одному плоду після кожних трьох днів.

Благотворні властивості бананів, на думку керівника проведеного дослідження професора Син Чу Дайла, можна пояснити високим вмістом магнію, який здатний не тільки підвищувати потенцію, але і збільшувати кількість сперматозоїдів. Також позитивно впливає на чоловічу статеву функцію вживання в їжу картоплі, морепродуктів, горішків кеш’ю і макаронних виробів.

Раніше було прийнято вважати, що макарони, як і картопля, багаті вуглеводами, впливають на потенцію, скоріше, негативно, проте, на думку доктора Дайла, все навпаки.

До чинників, що провокують порушення в роботі чоловічого статевого апарату, лікар відносить куріння, вживання великої кількості спиртних напоїв, а також гарячу ванну, душ або регулярні відвідини сауни. Всі ці пункти поступово можуть привести і до проблем з ерекцією, і понизити активність сперматозоїдів.

segodnya.ua