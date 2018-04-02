Напої, які допоможуть перемогти зайву вагу

Ніщо не може повністю замінити потребу нашого організму в простій воді. Це найбільш правильне і корисне джерело вологи. Проте існують напої, які окрім води дають нашому організму ще багато корисних речовин. Зелений чай Користь: знижує ризик виникнення остеопорозу, раку, серцево-судинних захворювань. У зеленому чаї міститься багато флавоноїдів, поліфенолів і антиоксидантів, які захищають клітини від шкідливої дії і нейтралізують вільні радикали. У чаї також міститься фтор, який зміцнює кістки і благотворно впливає на зуби.

Калорії: 0.

М`ятний чай

Користь: допомагає справитися з розладом шлунку, полегшує коліки, сприяє травленню, допомагаючи їжі рухатися через шлунково-кишковий тракт. М`ята володіє протиспазматичною дією, знімає болі в м`язах і м`язову напругу.

Калорії: 0.

Молоко із вмістом жиру 1%

Користь: у молоці містяться складні вуглеводи, білки і небагато жиру, тому цей продукт засвоюється поволі, і ви відчуваєте ситість протягом певного часу. Завдяки складним вуглеводам рівень цукру в крові залишається стабільним. Кальцій міститься в молоці разом з вітаміном D, тому добре засвоюється.

Калорії: У склянці молока (250 г) міститься 120 ккал.

Соєве молоко

Користь: знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Харчові волокна і білки, що містяться в соєвому молоці, знижують рівень «поганого» холестерину. Проте якщо ви хочете повністю замінити коров`яче молоко на соєве, вам не вистачатиме кальцію і вітамінів А і D. У такому разі можна купувати соєве молоко, збагачене кальцієм і вітамінами.

Калорії: 81 ккал в 250 г продукту.

Гарячий шоколад або какао

Користь: покращує настрій і захищає від виникнення серцево-судинних захворювань. Що забезпечують цьому продукту його корисні властивості? У какао міститься безліч поліфенолів, які захищають клітини від дії вільних радикалів. Вживання гарячого шоколаду збільшує виробництво гормону серотоніну, низький рівень якого негативно позначається на настрій.

Калорії: близько 195 ккал в 250 г готового продукту і 360 ккал в 100 г какао-порошку.

Томатний сік без солі Користь: захищає від багатьох форм раку. Як відомо, продукти переробки свіжих помідорів містять лікопин в більшій концентрації, ніж самі плоди. Лікопін асоціюється із зниженням ризику виникнення раку наступних органів: ротової порожнини, легенів, шлунку, печінки, молочних залоз, шийки матки, шлунку, ободової і прямої кишки. Крім того, лікопин захищає серце від дії вільних радикалів, тим самим знижуючи вірогідність виникнення серцево-судинних захворювань.

Калорії: 43 ккал в 250 г продукту.

Журавлинний сік Користь: запобігає захворюванню ясен, допомагає справитися з інфекціями сечовивідних шляхів. Проте в соці найчастіше міститься цукор, тому або вибирайте 100% сік без цукру, або вживайте не більш 1 скл. в день.

Калорії: 140 ккал в 250 г продукту.

Апельсиновий сік Користь: вітамін С, що міститься в соці, підвищує імунітет, захищає від багатьох хвороб, серед яких катаракта, рак. Апельсиновий сік – відмінне джерело фолієвої кислоти, необхідної для запобігання дефектам розвитку плоду.

Калорії: 115 ккал в 250 г продукту.

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