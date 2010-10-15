Сурогатна мати-рекордсменка йде на пенсію

Найплодовитіша сурогатна мати Британії Джіл Хокінс має намір закінчити кар`єру мами.

Хокінс вирішила, що з неї досить (а за останні 19 років вона народила вісім дітей) після останньої вагітності. Вона далася їй дуже важко: її мучили нудота, блювота і головний біль. Джіл страждала гіпертонією, а у її дитини медики відзначили прискорене серцебиття.

У результаті лікарям довелося удатися до штучних пологів. Дитина благополучно з`явилася на світ, але матері довелося затриматися в лікарні: фахівці хотіли переконатися, що стан її здоров`я не вселяє побоювань.

Примітно, що 45-річна сурогатна мати свої попередні вагітності і пологи переносила, можна сказати, на ура. Вона покидала клініку опісля дві години після народження чергового чада і поверталася до звичного життя. Вона не розуміє, чому остання вагітність далася їй так нелегко.

deti.mail.ru