Що можна їсти на ніч

Виявляється, їсти на ніч без шкоди для фігури можна. Головне робити це грамотно. Звичайно, якщо навернути півкіло еклерів або картопельки із сальцем - і спати будеш погано, і жирок зав`яжеться. А ось якщо повечеряти «спеціально вивченими» продуктами, можна зберігати вагу в нормі і навіть... худнути.

Отже, які продукти можна їсти на ніч:

Сосиски

Краще всього для цих цілей підійдуть курячі. Ідеально - варені. І вже ніяк, природно, не смажені свинячі жирненькі сардельки або шпикачки. Від копчених теж краще утриматися. А ось нежирна пара курячих сосисок - відмінний спосіб заморити нічного черв`ячка.

Варені овочі

Перше, що приходить в голову і завжди є в будинку - морквина і буряк. Візьміть їх і варіть разом у величезній каструлі, неначе хочете зробити гігантський таз салату олів`є. Ріжте шматочками, тріть на терці, змішайте їх в блендері з яблуком...але смачніше, звичайно, просто так - кубиками. Варену картоплю на ніч їсти не потрібно.

Ікра заморська

Баклажанова. Або кабачкова, та будь-яка овочева ікра. Причому в необмежених кількостях! Але. Тільки ложкою, ніяких тостів і хліба.

Гриби

Невеликими порціями і без картоплі, а краще з овочами. Обережніше з консервованими грибками - печінці буде важко.

Консервована кукурудза

Таку кукурудзу можна їсти прямо з банки. Але не шикуйте, максимум - декілька ложок. Ще можна підсмажити її на оливковому маслі. Смакота.

Кефір, нежирний йогурт

Спробуйте це прямо сьогодні пізно увечері, коли захочете їсти. Випийте залпом.

Суші

Один з найбільших винаходів людства. Обов`язково повинні бути свіжими, тому готуйте самі! Заразом і близьких порадуєте і знайдете, нарешті, чим зайнятися увечері замість того, щоб їсти.

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