Риба - проти хвороб печінки

Риба, багата цілющими природними сполуками, відомими як жирні кислоти омега-3, наприклад лосось або тунець, допомагає захистити організм від хронічних захворювань. Фахівці Міністерства сільського господарства США /USDA/ і Каліфорнійського університету на прикладі лабораторних мишей досліджували взаємодію двох видів жирних кислот з риб`ячого жиру. Восьмитижневі випробування показали, що DHA зменшує два шкідливі побічні ефекти кислоти CLA: викликаний речовиною опір інсуліну і розвиток безалкогольної жирної хвороби печінки. Кислота EPA чинила тільки частковий захист від цих умов.

За оцінками, від 36 до 57 мільйонів американців мають опір інсуліну. Без лікування такий стан доводить до діабету, а безалкогольна жирна хвороба печінки може привести до цирозу або раку печінки. Лікарі припускають, що регулярне вживання риби завдяки позитивним властивостям кислоти DHA допоможе організму ефективніше використовувати інсулін і таким чином допомогти затримати початок діабету і запобігти хворобам печінки.

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