Чим корисна оливкова олія?

Філадельфійські фізіобіологи з Центру хімічних сенсорів провели дослідження і виявили, що речовини, які містяться в оливковій олії, здатні запобігти хворобі Альцгеймера.

У зв`язку з цим необхідно вживати в їжу продукти грецької кухні, а Греція як відомо є одним з лідерів по виробництву оливкової олії. Необхідно вживати велику кількість салатів з овочів, заправлених оливковим маслом, сири, йогурт і небагато червоного вина, ось оптимальний варіант здорового харчування.

У оливковій олії містяться речовини, що змінюють структуру токсичних хімічних элеметов, які і є причиною старечого недоумства.

За словами одного з авторів досліджень, це відкриття може стати ефективним засобом для профілактики хвороби Альцгеймера.

tainamira.ru