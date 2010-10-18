Симптоми пивного алкоголізму

Позитивний вплив пива на організм можливий тільки при помірному його вживанні. А пивний алкоголізм - підступна хвороба. Любителі пива поступово призвичаюються не тільки до п`янкої дії алкоголю, але і до заспокійливої седативної властивості напою. Приємне розслаблення хочеться повторювати знову і знову, тому дози доводиться збільшувати. Вживання пива подібно до дії справжнього наркотику стає життєво необхідним.

Коли починати бити тривогу

Якщо людина випиває більше одного літра пива на день. Часто збирається з друзями, щоб розслабитися в компанії бурштинового напою.

Дратується і злиться, якщо не вип`є.

Скаржиться на здоров`я.

Має «пивний животик».

Має проблеми з потенцією.

Не може розслабитися, заснути без допінгу-пива.

Просить з ранку похмелитися.

Якщо когось із ваших близьких спіткала ця біда, ви можете самостійно спробувати йому допомогти.

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