Симптоми пивного алкоголізму
Коли починати бити тривогу
Позитивний вплив пива на організм можливий тільки при помірному його вживанні. А пивний алкоголізм - підступна хвороба. Любителі пива поступово призвичаюються не тільки до п`янкої дії алкоголю, але і до заспокійливої седативної властивості напою. Приємне розслаблення хочеться повторювати знову і знову, тому дози доводиться збільшувати. Вживання пива подібно до дії справжнього наркотику стає життєво необхідним.
Коли починати бити тривогу
Якщо людина випиває більше одного літра пива на день. Часто збирається з друзями, щоб розслабитися в компанії бурштинового напою.
Дратується і злиться, якщо не вип`є.
Скаржиться на здоров`я.
Має «пивний животик».
Має проблеми з потенцією.
Не може розслабитися, заснути без допінгу-пива.
Просить з ранку похмелитися.
Якщо когось із ваших близьких спіткала ця біда, ви можете самостійно спробувати йому допомогти.