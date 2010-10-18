Мрієте схуднути? Переходьте на напої!

Без води людський організм не здатний повноцінно працювати, недарма багато фахівців в один голос закликають пити не менше півтора літри води на день. Дієтологи вважають, що дана кількість води допомагає боротися із зайвою вагою. Але крім води існують й інші напої, які можна використовувати протягом розвантажувального дня або ж поєднувати з будь-якою дієтою.

Напої, про які ми розповімо, не тільки низькокалорійні, але й містять у собі корисні речовини, необхідні для підтримки здоров`я і краси.

Почнемо з апельсинового соку. Його калорійність складає всього сто п`ятнадцять калорій на склянку соку. Не секрет, що в апельсиновому соку міститься достатня кількість вітаміну С, який необхідний для підтримки захисних функцій організму. Крім цього апельсиновий сік служить відмінною профілактикою онкологічних недуг. Апельсиновий сік особливо корисний для вагітних жінок, тому що в ньому міститься фолієва кислота, яка необхідна для правильного розвитку дитини в утробі.

Про користь зеленого чаю говорилося вже не одноразово, а властивості роблять його просто незамінним елементом схуднення: відомі розвантажувальні дні на зеленому чаї, а також спеціальні дієти. Зелений чай містить велику кількість корисних речовин, які допомагають боротися з вільними радикалами і захищають клітини від їх негативного впливу. До речі, зелений чай не містить калорій, але добре пригнічує відчуття голоду, особливо в поєднанні зі знежиреним молоком.

У якості «розвантажувального» напою можна порекомендувати томатний сік. У склянці томатного соку міститься всього лише сорок три калорії. Унікальність томатного соку в тому, що в ньому міститься особлива речовина лікопін, причому в самих томатах його набагато менше. Лікопін допомагає захистити серце і судини від дії вільних радикалів, що допомагає зберегти їх здоровими. Також лікопін стає захисником багатьох органів від онкологічних захворювань. Особливо корисний томатний сік для жінок - служить профілактикою раку грудей і шийки матки.

Молоко зі зниженим вмістом жиру частенько застосовується для розвантажувальних днів, навіть відомі дієти, які передбачають вживання лише одного молока, і як вже говорилося раніше, молоко разом з чаєм допомагають ефективно боротися із зайвою вагою. Молоко містить складні вуглеводи, тому деякий час після спожитого молока ви не відчуваєте почуття голоду. У молоці міститься кальцій, а він відомий властивістю «спалювати» жир. Також у молоці міститься вітамін D, тому кальцій за допомогою нього повноцінно засвоюється.

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