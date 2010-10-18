Наркоманам пропонують стерилізацію

Американська благодійна організація пропонує британським наркоманам по 200 фунтів стерлінгів (близько 320 доларів) в обмін на згоду піддатися хірургічній операції, яка позбавить їх здатності зачати дитину.

Як заявила засновниця організації Project Prevention Барбара Харріс, це єдиний спосіб не допустити народження дітей з дефектами фізичного та розумового розвитку, що викликані вживанням наркотиків під час вагітності.

Проект давно існує в США, у Британії Project Prevention поки знайшов тільки одного наркомана, який вважає, що він "ніколи не повинен стати батьком".

Ряд інших організацій, що працюють із наркозалежними, критично ставляться до ідеї стерилізації наркоманів, та й сама Харріс погоджується, що її метод по суті є хабарем.

Вагітні наркоманки можуть передати наркотичну залежність плоду, в результаті чого дитина може народитися хворою. За оцінками благодійної організації Addaction, що займається лікуванням наркоманів, у Великобританії близько мільйона дітей зростає у сім`ях з батьками, які вживають наркотики.

Барбара Харріс створила свою організацію в 1994 році в Північній Кароліні, після того як вона усиновила дітей жінки, що вживала крек.

"Біологічна мати моїх дітей не гребувала жодними наркотиками і алкоголем - вона народжувала буквально кожен рік протягом восьми років. Я була обурена тим, якої шкоди наркотики завдали цим дітям", - розповіла вона в інтерв`ю Бі-бі-сі.

У США Харріс заплатила 3500 наркоманам за стерилізацію і тепер вирішила запустити аналогічний проект в Лондоні, Глазго, Брістолі, Лестері та окремих районах Уельсу.

Перший доброволець, 38-річний житель Лестера "Джон" (назвати прізвище відмовився), взяв гроші і погодився зробити вазектомію. Наркотики він вживає з 12-річного віку. "Я не зможу забезпечувати дитину, я і себ ледве забезпечую", - пояснив він своє рішення.

У Addaction негативно поставилися до появи Project Prevention на території Британії. "Цей проект користується вразливістю людей зі звичкою до наркотиків і алкоголю в найважчий момент їхнього життя", - заявив глава Addaction Саймон Антробус.

Комітет з етики Британської медичної асоціації не має якоїсь особливої позиції щодо Project Prevention.

"Лікарі повинні бути впевнені, що індивід здатний приймати усвідомлене рішення про лікування тоді, коли це необхідно", - сказав представник організації, додавши, що лікарям рекомендується інформувати пацієнтів про інші форми контрацепції.

www.bbc.co.uk