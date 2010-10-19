70-річний кубинець з дитинства харчується... склом

Сімдесятирічний кубинець Тріхимо Суарес Арсія стверджує, що з раннього дитинства їсть скло.

"Я раз у раз їм скло, не рідше за один раз в два тижні", - сказав Арсія в інтерв`ю газеті "Хувентуд Ребельде". За словами селянина, він набув цієї вельми оригінальної звичкою у віці шести років. "Коли мене збиралися мобілізувати на збір кави, мама відправила мені дві або три лампи денного світла і декілька звичайних лампочок. Вона знала, що я це люблю, - згадує Арсія. - У кожного свої чудасії".

Арсія повідомив, що був у лікаря тільки одного разу - в 1967 році - та і то за наказом самого Фіделя Кастро.

У кубинській столиці Арсію помістили в Національний госпіталь, де, за словами доктора Оскара Алонсо Чила, повністю вивчили його травний тракт і не виявили ніяких пошкоджень. Чил вважає, що відсутність внутрішніх травм у Арсії викликана тим, що у нього "прекрасні зуби, якими він розтирав скло буквально в пил". Сам селянин говорить, що у нього 14 разів брали проби шлункового соку, кілька разів робили аналіз слини і взагалі обстежували всього. Проте, ніяких захворювань у нього не виявили, і він повернувся в рідне.

ami-tass.ru