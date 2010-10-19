Амазонська дієта – шлях до довголіття

Амазонская дієта з щоденним споживанням сушених ягід гуарани - вірний шлях до довголіття. До такого висновку прийшли дослідники з бразильських державних університетів штату Амазонас, у поле зору яких потрапили довгожителі з містечка Мауес, розташованого в сельві на березі Амазонки.

А почалася ця історія з пильного чиновника з Національного інституту соціального забезпечення. Тому здалося, що в Мауесе з населенням в п`ятдесят тисяч осіб якось підозріло багато жителів у віці старших сімдесяти років. Їх питома вага в структурі населення була удвічі вища, ніж в столиці штату Амазонас - місті Манаусе.

Загалом, направили комісію і з`ясували, що фальсифікації немає, а місцеві люди похилого віку в більшості своїй дійсно відрізняються здоров`ям. Середня тривалість життя у чоловіків в місті складає 75 років, а у жінок - всі вісім десятків. Діабет, підвищений артеріальний тиск, ревматизм, старече недоумство - всі ці хвороби зустрічаються в Мауесе на 60 проц рідше, ніж в столичному Манаусе.

Феноменом зацікавилися і геронтологи, і дієтологи. Перші були здивовані, що в Мауесе вважається звичайною справою, якщо у віці шістдесяти, а то і сімдесяти років місцеві чоловіки вирішують почати "з чистого листа нове життя", одружуються і заводять дітей. А дієтологи виявили, що всі жителі Мауеса як мінімум кілька разів в день приймають традиційний напій жителів Амазонії - розведені у воді висушені і подрібнені ягоди гуарани.

Гуарана відома своєю могутньою тонізуючою дією на організм, протизапальним і протимікробним ефектом. Порошок гуарани допомагає організму "спалювати жир" і м`яко розширює судини. Жителі Мауеса першу порцію розведеного порошку гуарани приймають натщесерце і протягом дня готують цей амазонський "енергетичний коктейль" як мінімум ще тричі.

nazdor.ru