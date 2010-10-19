У Франції масові акції проти збільшення пенсійного віку

У більш ніж двохсот містах Франції сьогодні знову пройдуть вуличні демонстрації проти збільшення пенсійного віку в країні.

Акції протесту, які тривають з вересня, вже привели до порушення повітряного і транспортного сполучення, роботи шкіл та інших підприємств, передає Радіо «Свобода».

Учора через страйків на нафтопереробних заводах близько півтори тисячі автозаправних станцій залишилися без бензину.

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявив у понеділок, що не відмовиться від планів збільшити пенсійний вік із 60 до 62 років.

Голосування щодо пенсійної реформи у французькому парламенті призначене на цей тиждень.