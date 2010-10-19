Розмарин і м'ята зміцнюють пам'ять

Раціон, багатий лютеолином, знижує вікове запалення в мозку і пов`язане з дефіцитом уваги погіршення пам`яті, безпосередньо регулюючи вироблення запальних молекул в мозку, показало відкриття Університету Ілінойса /США/. Лютеолін /LOOT-ee-oh-lin/ міститься в багатьох рослинах і продуктах, зокрема в моркві, перці, селері, оливковій олії, м`яті, розмарині і ромашці.

Фармакологи зосередили увагу на мікрогліальних клітинах, спеціалізованих клітинах імунної системи, які знаходяться в головному і спинному мозку. Інфекції стимулюють мікроглії для виробництва сигнальних молекул, названих цитокінами, які викликають різні хімічні зміни в мозку.

Протягом десятиліть учені експериментували з різними речовинами і біологічно активними сполуками в рослинах, у тому числі і з лютеолином. Вперше нарешті вдалося встановити, що це натуральна речовина покращує розумове здоров`я, діючи безпосередньо на клітини мікроглії, щоб зменшити виробництво шкідливих цитокінів в головному мозку. Лютеолін сприяє виживанню нейронів після дії бактерійних токсинів, що виробляються запальними цитокінами.

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