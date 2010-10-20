Передвиборчі дитячі майданчики небезпечні для здоров'я

Передвиборчі дитячі майданчики, які сьогодні масово встановлюються в дворах виборців, можуть представляти серйозну загрозу здоров`ю маленьких українців. Про це повідомив начальник Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради Андрій ЮСОВ.

У переданому УНІАН коментарі прес-служби Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міськради, зокрема, зазначається, що хаотично встановлюючи ігрові майданчики, кандидати у депутати часто не враховують елементарних правил безпеки, які повинні бути дотримані в подібних випадках.

«Зокрема, одним з таких порушень є те, що сегменти дитячого майданчика просто закопуються в землю, а не заливаються бетоном. У зв`язку з цим порушується стійкість і міцність металевих конструкцій, що при розгойдуванні, розхитуванні і лазінні можуть призвести або до падіння всієї конструкції, яку зазвичай вкопують у землю не глибше ніж на 30-40 см, або до поломки зварювання окремих деталей. В обох випадках такі ігрові споруди несуть велику загрозу здоров`ю і життю дітей », - застерігає А.ЮСОВ.

Він також відзначає, що деякі з кандидатів встановлюють у дворах виборців навіть саморобні конструкції, проте, хто нестиме відповідальність за можливі наслідки користування такими майданчиками, невідомо.

«Враховуючи те, що передвиборчі ігрові майданчики, як правило, встановлюють без контролю представників міськвиконкому, залишається відкритим питання, хто буде нести відповідальність за їх подальшу експлуатацію і чи буде взято це питання на баланс територіальних громад. Також сумніваюся, що й самі кандидати навіть у випадку програшу будуть відповідати за встановлення таких споруд», - зазначив чиновник.

У зв`язку з цим, А.ЮСОВ звернувся до всіх кандидатів з різних політичних сил із закликом не економити на здоров`ї та безпеці людей, і якщо вже вирішили щось зробити для своїх виборців, робити це якісно і відповідально. Батькам чиновник порадив уважніше стежити за тим, де проводять дозвілля їхніх діти та чи відповідають необхідним нормам майданчики, на яких вони грають.