Кращі продукти від печії

Якщо у вас з`явилася печія, то важливо не тільки їсти «хороші» продукти, а й правильно їх дозувати.

ТОП-5 кращих продуктів від печії, які гарантовано допоможуть позбавитися печії, рекомендують фахівці медичної організації National Heartburn Alliance (США).

Вівсянка

У вівсянці мало жиру, багато волокон, вона заспокоює шлунок. Після вівсянки з`їси шматочок банана – це натуральний «вбивця» надлишків шлункового соку.

Імбир

Свіжий імбир діє як пожежна піна – швидко гасить вогонь в твоєму шлунку. Імбир – стара панацея від всіляких проблем з животом. Твоя денна доза – 2-4 грами імбиру.

Макарони

Самі макарони в ідеалі повинні бути з непросіяної муки, що дає більше корисних волокон. Їжте макарони без кетчупів.

Боби

Боби – джерело протеїну і волокон. Якщо у тебе рефлюкс, вони повинні обов`язково бути в твоєму раціоні.

Яблучне пюре

Пюре допоможе понизити рівень жиру і додасть клітковини.

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