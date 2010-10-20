Тести для пам'яті покращують роботу мозку

Тести можуть дійсно поліпшити якість навчання, згідно з дослідженням Кентського державного університету /США /. Виконання різних практичних тестів, особливо тих, в яких потрібно згадати щось, різко збільшують ймовірність того, що ви будете в змозі запам`ятати цю інформацію пізніше, говорить доктор Кетрін Роусон. Заучування напам`ять інформації - це не найкращий спосіб зберегти її в пам`яті. Як стверджують неврологи, набагато ефективніше проходити тести на пам`ять, що дозволяють ефективно кодувати нові та вже наявні в мозку дані.

Фахівці провели експерименти з вивченням іноземної мови: вони набрали ключові слова, що об`єднують іноземне слово з рідним / в даному випадку / англійським словом. Пробні мовні тести привели до того, що добровольці змогли не тільки краще запам`ятовувати іноземні слова та їх значення, але і краще підбирати ключові смислові слова для асоціації з незнайомою мовою. Подібні тести на пам`ять дозволяють удосконалити роботу мозку кращим чином, ніж стандартне навчання.

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