20 жовтня - Всесвітній день профілактики остеопорозу

За даними ВООЗ, остеопороз як причина інвалідності та смертності людей займає четверте місце після інфекційних захворювань. Епідеміологічні дослідження показали, що немає жодної раси, ані однієї національності і країни, вільної від цього захворювання.

Жінки, як правило, страждають від остеопорозу після 50 років, а чоловіки - після 70. Основна небезпека при остеопорозі полягає в тому, що в 50% випадків початкової стадії цієї хвороби проходять безсимптомно. Саме тому особливо важливо проводити регулярні профілактичні огляди і консультуватися з фахівцями щодо дієти. Профілактика остеопорозу полягає у своєчасному лікуванні первинних захворювань, а також у дотриманні здорового способу життя: треба вживати в їжу багаті кальцієм продукти, відмовитися від шкідливих звичок і займатися спортом. Крім того, лікарі рекомендують не вживати їжу, що містить білки, частіше трьох разів на день і не випивати за день більше шести чашок напоїв, що містять кофеїн.