Ідеальна дієта

Формулу ідеальної дієти для збереження здоров`я склали учені з Лундського університету в Швеції. Дослідники виявили, що поєднання деяких продуктів здатні оздоровлювати людей.

У дослідженні раціону взяло участь 44 здорових людей з надмірною вагою у віці від 50 до 75 років. Протягом двох місяців вони їли продукти, які, по припущенню учених, знижують протизапальні реакції в тканинах організму.

Після закінчення дієти рівень «поганого» холестерину, надлишок якого приводить до захворювань серцево-судинної системи, знизився на 33 відсотки, вміст ліпідів в крові на 14 відсотків, артеріальний тиск знизився на 8, а утворення тромбів – на 26 відсотків.

Крім того, у учасників експерименту значно зменшився ризик розвитку запальних реакцій в організмі, і покращали функції пізнавальних здібностей і пам`яті.

В результаті дослідження ефективними визнані продукти з високим вмістом антиоксидантів, низьким глікемічним індексом, Омега-3 жирними кислотами, цілісним зерном, пробиотиками і харчовими волокнами: жирна риба, ячмінь, соєвий білок, ягоди, мигдаль і цільнозерновой хліб.

Зрозуміло, лише з цих продуктів здоровий раціон полягати не може, проте їх регулярне вживання йде тільки на користь.

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